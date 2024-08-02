Suriye'nin Humus kentinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının etkileri Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde de hissedildi. Deprem sonrası can ve mal kaybına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Suriye'nin Humus kentinde 2 Ağustos 2024 saat 14:01'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği yerin 15 kilometre altında ölçüldü. Sarsıntı, çevre bölgelerde de hissedildi, özellikle Türkiye sınırındaki Hatay ilinin Reyhanlı ilçesi depremden etkilendi.

Reyhanlı'da panik

Sarsıntı, Reyhanlı ilçesinde kısa süreli paniğe yol açtı. İlçede birçok vatandaş, depremin etkisiyle dışarıya çıkarken, bazı binalarda ise küçük çaplı hasarların meydana gelmiş olabileceği bildirildi. Ancak, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin saat 14:01'de meydana geldiği ve merkez üssünün Humus olduğu belirtildi. AFAD, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederken, olası hasar ve kurtarma çalışmaları için gerekli önlemleri alacaklarını duyurdu.

Uluslararası yardımlaşma ve afet yönetimi uzmanları, bölgede meydana gelen bu tür olayların ardından hızlı bir şekilde değerlendirme yaparak yardım ekiplerini bölgeye yönlendirmekte. Ayrıca, deprem sonrası oluşabilecek artçı sarsıntılar için bölge halkına dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapılmakta.

Yetkililer, depremin etkilerini ve olası hasarları belirlemek amacıyla bölgede inceleme başlattı. Reyhanlı ve çevresindeki yerleşim yerlerinde olası hasar tespit çalışmaları sürdürülmekte. Can ve mal kaybı ile ilgili daha fazla bilginin elde edilmesi durumunda, ilgili kurumlar tarafından güncellemeler yapılacak.