Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Bodrum Belediyesi, ilçenin yol ağında uyum içinde çalışarak yol bakım, onarım ve yenileme faaliyetlerini aralıksız sürdürdü. Muğla Büyükşehir ekipleri sorumluluk alanındaki cadde ve sokaklarda asfaltlama ve iyileştirme çalışmaları yaparken, Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise mahallelerde beton, parke ve asfalt kaplama işlerine devam etti.

Yollardaki bozulmalara yama çalışması yapıldı

Bodrum Belediyesi ekipleri, altyapı arızalarından kaynaklanan yol bozulmalarına müdahale etti. Özellikle Yalıkavak Briç Kulübü çevresinde başlatılan düzenleme çalışmaları dikkat çekti. Ayrıca ilçedeki sokak ve caddelerde mazgallarda temizlik, bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Konacık Mahallesi Gazderesi Caddesi’ndeki mazgallar temizlenip yenilendi, yeni mazgallar imal edildi.

Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci’den erişilebilir ulaşım vurgusu

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, çalışmaların büyük bir titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Mandalinci, “Bodrum’da erişilebilir, konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı oluşturmak hedefimiz. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile sürekli iletişim halindeyiz” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi yatırımlarını artırdı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Bodrum’da yatırımların sürdüğünü açıkladı. Temmuz 2025’te Turgutreis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda bisiklet ve yürüyüş yolunda asfalt yenileme yapıldı. Ayrıca Dereköy Mahallesi’nde kapsamlı asfalt ve kaldırım çalışmaları tamamlandı.

Mahallelerde kapsamlı yol çalışmaları devam etti

Bodrum Belediyesi ekipleri, Umurça, Kızılağaç, Konacık, Çırkan, Koyunbaba, Dereköy, Akyarlar, Gümüşlük, Geriş, Küçükbük, Yalıkavak, Davazlı, Mahmut Efendi, Dirmil, Farilya, Türkbükü, Çamlık, Çiftlik, Çömlekçi, Pınarlıbelen ve Mumcular mahallelerinde asfalt, parke, beton yol ve bordür yenileme çalışmaları yaptı. Ekipler ağustos ayı boyunca da planlanan çalışmalara devam edecek.