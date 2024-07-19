Enerjisi, hit şarkıları ve stiliyle dikkat çeken Bastık, binlerce kişiyle buluşarak yaz turnesine hız kesmeden devam etti.

KerkiSolfej Organizasyonu ve Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda düzenlenen konserde, Zeynep Bastık Bodrum’un efsanevi ambiyansında sahne aldı. Antik Tiyatro'nun büyüleyici atmosferinde sahne alan sanatçı, hayranlarına tam anlamıyla bir müzik şöleni sundu.

Hayranlarından büyük ilgi

Zeynep Bastık, konserin başında hayranlarına teşekkür ederek, "Bu sıcak havada bizleri yalnız bırakmayıp geldiniz. Şarkılarımla gönlümüz, ruhumuz serinlesin umarım," dedi. Bu sözleriyle büyük alkış alan Bastık, performansına enerjik bir başlangıç yaptı.

İki saat sahnede kaldı

Bastık, dillere pelesenk olmuş şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirirken, sahnedeki danslarıyla da büyük beğeni topladı. İki saat boyunca sahnede kalan başarılı sanatçı, performansı boyunca hayranlarına coşku dolu anlar yaşattı.

Konser boyunca enerjisi ve performansıyla göz dolduran Zeynep Bastık, geceyi alkışlar eşliğinde noktaladı.