Bodrumlu balıkçılar, Didim açıklarında tam 316 kilogram ağırlığında ve 3 metre uzunluğunda dev bir orkinos yakaladı. Balıkçılar, dev balıkla 5 saat boyunca mücadele etti.

Bodrum’dan denize açılan Gökhan Aşık (35) ve iki arkadaşı, Didim açıklarında dev bir orkinos yakaladı. Balıkçılar, 3 metre boyunda ve 316 kilogram ağırlığındaki dev balıkla tam 4 saat 45 dakika boyunca mücadele etti. Balığın büyüklüğü, balıkçıların karşılaştığı zorluğu daha da artırdı; dev orkinos, 5.15 metre uzunluğundaki tekneyi Didim’den Bodrum’un Türkbükü açıklarına kadar sürükledi.

Dev orkinosun sürükleyici gücü

Balıkla geçen saatlerin ardından, dev orkinos nihayet su yüzeyine çıkarıldı. Ancak balığın boyutu nedeniyle tekneye alınamayan dev balık, kuyruğundan bağlanarak Güvercinlik Koyu'na getirildi. Burada vinç yardımıyla denizden çıkarılan orkinosun ağırlığı, tam 316 kilogram olarak kaydedildi.

"Bugünlerde çok büyük orkinoslar var"

Gökhan Aşık, daha önce de orkinos yakaladıklarını ancak bu kadar büyük bir balıkla ilk kez karşılaştıklarını belirtti. Aşık, "Bu balık sabah 09.30'da oltaya vurdu ve tam 4 saat 45 dakikada yukarı çekebildik. Teknenin altına geldiğinde ürktük çünkü çok büyüktü. Bu kadar büyük bir balığı yakalamak bizim için unutulmaz bir anı oldu" dedi. Aşık ve arkadaşları, dev balığı yakınlarına ve çevredeki vatandaşlara dağıttı.