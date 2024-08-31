Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, babasını öldüren genç, cinayetin ardından polise teslim oldu. Olayın sebebi olarak üvey kız kardeşine yönelik istismar iddiasını öne sürdü.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde bu sabah saat 09.40 sıralarında meydana gelen olayda, Mehmet Emin U. isimli genç, babası Ahmet U.'i motosikletle götürdüğü boş bir arazide tartışmanın ardından göğsünden vurarak öldürdü. Olay, bölge halkını şok ederken, genç zanlı cinayetin ardından polise giderek teslim oldu.

İstismar iddiası

Mehmet Emin U., cinayetin ardından Şehit Öztürk Polis Merkezi Amirliği'ne ruhsatsız tabancasıyla giderek teslim oldu. Verdiği ifadede, babasının 19 yaşındaki üvey kız kardeşi Y.U.'yi istismar ettiğini iddia eden Emin U., bu sebeple babasını olay yerine götürerek öldürdüğünü belirtti. Polise verdiği ifade sonrası olay yerine giden ekipler, Ahmet U.'in cansız bedenini yol kenarında buldu.

Olay yeri ve adli süreç

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ahmet U.'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Cinayeti işleyen Mehmet Emin U. ise, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilmek üzere işlemleri başlatıldı.