Bodrumspor ile Samsunspor 26 Nisan Cumartesi günü Süper Lig'de karşılaşacak. Maç saat 19:00’da Bein Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak.

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Bodrumspor Samsunspor maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Bodrumspor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Mücadele, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak ve Bein Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Futbolseverler, maçın yayın platformları ve frekans bilgilerini araştırıyor. Karşılaşma, Muğla'nın Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak.

Yayın bilgileri ve platform detayları

Bein Sports 2 canlı yayın bilgileri

Bodrumspor - Samsunspor maçı, Bein Sports 2 kanalından izlenebilecek. Yayın; Digiturk 78. kanal, Kablo TV 233. kanal üzerinden şifreli olarak sunulacak. Ayrıca Türksat uydusu ve Bein Connect platformu üzerinden de canlı yayın erişimi sağlanabilecek.

Bodrumspor - Samsunspor maçı detayları

Maç Günü

Karşılaşma, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak.

Maç Saati

Maç saat 19:00’da başlayacak.

Stadyum Bilgisi

Müsabaka, Muğla’da bulunan Bodrum İlçe Stadyumu’nda oynanacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ