Bodrumspor ile Samsunspor 26 Nisan Cumartesi günü Süper Lig'de karşılaşacak. Maç saat 19:00’da Bein Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak.
Bodrumspor Samsunspor maçı hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Bodrumspor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Mücadele, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak ve Bein Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Futbolseverler, maçın yayın platformları ve frekans bilgilerini araştırıyor. Karşılaşma, Muğla'nın Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak.
Yayın bilgileri ve platform detayları
Bein Sports 2 canlı yayın bilgileri
Bodrumspor - Samsunspor maçı, Bein Sports 2 kanalından izlenebilecek. Yayın; Digiturk 78. kanal, Kablo TV 233. kanal üzerinden şifreli olarak sunulacak. Ayrıca Türksat uydusu ve Bein Connect platformu üzerinden de canlı yayın erişimi sağlanabilecek.
Bodrumspor - Samsunspor maçı detayları
Maç Günü
Karşılaşma, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak.
Maç Saati
Maç saat 19:00’da başlayacak.
Stadyum Bilgisi
Müsabaka, Muğla’da bulunan Bodrum İlçe Stadyumu’nda oynanacak.