Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Süper Lig'de karşılaşıyor. 26 Nisan'daki maçın saati ve yayın kanalı açıklandı. Karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarında olacak.

Gaziantep FK Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü karşı karşıya geliyor. Mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Maç, Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda saat 19:00’da başlayacak.

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayıncı platform ve frekans bilgilerini merak ediyor. Yayın detayları şu şekilde:

Yayın bilgileri ve platformlar

Bein Sports 1 canlı yayın detayları

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı, Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Yayın, Digiturk 77. kanal ve Kablo TV 232. kanaldan şifreli olarak izlenebilecek. Türksat uydusu ve Bein Connect internet platformu üzerinden de erişim sağlanabiliyor.

Karşıyaka, Finlandiyalı oyun kurucu Edon Maxhuni’yi transfer etti Karşıyaka, Finlandiyalı oyun kurucu Edon Maxhuni’yi transfer etti

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı detayları

Maç günü

Karşılaşma, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak.

Maç saati

Maçın başlama saati Türkiye saati ile 19:00 olarak duyuruldu.

Stadyum bilgisi

Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasındaki müsabaka, Gaziantep’te bulunan Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ