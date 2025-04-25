Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Süper Lig'de karşılaşıyor. 26 Nisan'daki maçın saati ve yayın kanalı açıklandı. Karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarında olacak.

Gaziantep FK Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü karşı karşıya geliyor. Mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Maç, Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda saat 19:00’da başlayacak.

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayıncı platform ve frekans bilgilerini merak ediyor. Yayın detayları şu şekilde:

Yayın bilgileri ve platformlar

Bein Sports 1 canlı yayın detayları

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı, Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Yayın, Digiturk 77. kanal ve Kablo TV 232. kanaldan şifreli olarak izlenebilecek. Türksat uydusu ve Bein Connect internet platformu üzerinden de erişim sağlanabiliyor.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı detayları

Maç günü

Karşılaşma, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak.

Maç saati

Maçın başlama saati Türkiye saati ile 19:00 olarak duyuruldu.

Stadyum bilgisi

Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasındaki müsabaka, Gaziantep’te bulunan Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.