Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Süper Lig'de karşılaşıyor. 26 Nisan'daki maçın saati ve yayın kanalı açıklandı. Karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarında olacak.
Gaziantep FK Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü karşı karşıya geliyor. Mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Maç, Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda saat 19:00’da başlayacak.
Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayıncı platform ve frekans bilgilerini merak ediyor. Yayın detayları şu şekilde:
Yayın bilgileri ve platformlar
Bein Sports 1 canlı yayın detayları
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı, Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Yayın, Digiturk 77. kanal ve Kablo TV 232. kanaldan şifreli olarak izlenebilecek. Türksat uydusu ve Bein Connect internet platformu üzerinden de erişim sağlanabiliyor.
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı detayları
Maç günü
Karşılaşma, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak.
Maç saati
Maçın başlama saati Türkiye saati ile 19:00 olarak duyuruldu.
Stadyum bilgisi
Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasındaki müsabaka, Gaziantep’te bulunan Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.