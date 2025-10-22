Muğla’nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Yollar suyla dolarken, turistler serin havaya rağmen denize girdi.

Bodrum’da sağanak yağış etkili oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Özellikle Gümüşlük-Koyunbaba yolunda yoğun su birikintileri oluştu. Bazı sürücüler, yağış nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kaldı.

Akyarlar-Turgutreis bölgesinde ise yağmur suları ile birlikte taş ve moloz yığınları yollara taşındı.

İhbarlar üzerine Bodrum Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, su birikintilerinin tahliyesi ve yolların temizlenmesi için çalışma başlattı. Yetkililer, yağışın aralıklarla süreceğini belirterek, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Turistler deniz keyfinden vazgeçmedi

Yağışın durduğu anlarda ise Kumbahçe sahilinde ilginç görüntüler ortaya çıktı. Bazı yabancı turistler, serin havaya ve bulutlu gökyüzüne rağmen denize girdi. Kimi turistler sahilde yürüyüş yaparken, kimileri ise plajda vakit geçirdi.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bodrum’da yağışların hafta boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Vatandaşların olası sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi.