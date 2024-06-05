Bodrum Futbol Kulübü'nün efsane kaptanı Celal Dumanlı, altyapıdan yetiştiği ve tüm kariyerini Bodrumspor'da geçirdiği 18 yılın sonunda eşine rastlanmayacak bir başarıya imza attı. Bodrum'un en alt kategorisinden başlayıp Süper Lig'e uzanan şampiyonluk hikayesinin her anında takımda yer alan Celal, bu süreçte kazandığı tüm lig kupalarıyla gurur pozu verdi.

2006 yılında henüz 12 yaşındayken filiz lisansla Bodrumspor'a adım atan Dumanlı, o günden beri formasını terletmekten bir an olsun geri durmadı. Muğla Süper Amatör Lig, Bölgesel Amatör Lig, TFF 3. Lig, 2. Lig Play-Off ve 1. Lig Play-Off şampiyonluklarında emeği geçen Celal, bu kupalarla Bodrumspor tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Süper Lig'deki ilk Muğla temsilcisi olma unvanını da kazanan Bodrumspor'un bu başarısında kilit rol oynayan Dumanlı, sadece saha içi performansıyla değil, liderlik vasıfları ve kişiliğiyle de takıma önemli katkılar sağladı.