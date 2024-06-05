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Yangının söndürülmesinin ardından müşteriler tekrar içeriye alındı, caddedeki trafik akışı da normale döndü.

Farklı ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Müşteriler tedbir amaçlı bir süre otelin dışına çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fener Kalamış Caddesi'nde bulunan otelin havalandırma bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İSTANBUL (AA) - Kadıköy 'de bir otel de çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü .

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