

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürü Yılmaz Şengül, Bodrum’daki stratejik altyapı yatırımlarını yerinde inceledi. Yapılan saha denetimleri kapsamında ilk durak, ilçeye içme suyu sağlayan Mumcular İçme Suyu Arıtma Tesisi oldu.

Tesis, Mumcular Barajı ve 12 sondaj kuyusundan alınan suyu arıtarak Bodrum’a içme ve kullanma suyu sağlıyor. Yaklaşık 35 bin metrekare alanda kurulu olan tesisin günlük su arıtma kapasitesi 325 litre/saniye olarak hesaplandı. Suyun arıtma işlemleri; havalandırma, ozon ile ön dezenfeksiyon, durultucular, koagülasyon, flokülasyon ve hızlı kum filtreleri ile gerçekleştiriliyor.

Şengül ve beraberindeki heyet, tesisteki işleyişi detaylıca inceleyerek tesis sorumlularından bilgi aldı. Ayrıca tesisin daha verimli çalışması için yapılması gereken iyileştirme çalışmaları hakkında istişarede bulunuldu.

Bodrum ana isale hattı yenileniyor

Saha ziyaretlerinin ikinci durağı, sık sık arızalanan ve su kesintilerine yol açan Bodrum ana isale hattı oldu. MUSKİ, hattın modernizasyonu için çalışma başlattı ve şimdiye kadar yaklaşık 8 bin metre çelik boru döşendi.

Bu kapsamda yapılan yatırımla birlikte su iletim kapasitesinin artırılması, arıza kaynaklı kesintilerin azaltılması ve su kayıplarının minimuma indirilmesi hedefleniyor. Proje tamamlandığında bölge halkının kesintisiz ve sağlıklı suya ulaşması bekleniyor.

Bodrum’daki su altyapısı projelerle güçleniyor

Genel Müdür Yılmaz Şengül, saha incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, Bodrum’daki su sorunlarını detaylıca ele aldıklarını belirtti. Başkan Ahmet Aras’ın altyapıya verdiği önemi vurgulayan Şengül, çalışmaların planlı şekilde sürdüğünü söyledi.

Şengül, şu ifadeleri kullandı:

“Sahada yaptığımız denetimler sayesinde projelerin planlandığı şekilde ilerlemesini sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın kesintisiz ve sağlıklı suya ulaşması için tüm adımları atıyoruz. Başkanımız Ahmet Aras’ın vizyonuyla, Bodrum gibi önemli bir turizm merkezinde yaşanan su sorunlarını görmezden gelemeyiz. Arızalı boruların yenilenmesi ve sistemin iyileştirilmesi için uzman kadromuzla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Halkımız gönlünü ferah tutsun.”