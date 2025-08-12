İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 12 Ağustos Salı günü Başakşehir ilçesinde planlanmayan bir su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Kayabaşı Mahallesi’nde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle terfi merkezinde sorun oluştu.

Kesinti, 12 Ağustos 2025 saat 13.16 itibarıyla başladı. İSKİ, çalışmaların hızla sürdüğünü ve arızanın giderilmesinin ardından suyun yeniden verileceğini belirtti. Tahmini olarak, kesintinin aynı gün saat 20.00 civarında sona ermesi bekleniyor.

Yetkililer, arızanın öngörülenden erken giderilmesi durumunda suyun planlanandan önce verilebileceğini, ancak çalışmaların hava koşulları ve teknik süreçlere bağlı olarak uzayabileceğini ifade etti. Vatandaşlar, güncel bilgi ve gelişmeler için ALO 185 çağrı merkezi veya İSKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden duyuruları takip edebilecek.