Bodrum Belediyesi, ilçenin kadim kültür ve medeniyetlerini keşfetmek isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kültür Gezileri ve Kültür Söyleşileri, katılımcılara Bodrum’un tarihi zenginliklerini derinlemesine keşfetme imkanı sağlayacak.

Pedasa Antik Kenti'ni keşfedin!

İlk etap olarak 8 Şubat Cumartesi günü, Pedasa Antik Kenti’ne yapılacak kültür gezisiyle başlayacak olan etkinlikler, katılımcılara Bodrum’un tarihi mirasına yakından tanıklık etme fırsatı verecek. Geziye katılmak isteyenler için Bodrum Belediye Meydanı’ndan saat 11.00’de servis hareket edecek. Gezi kapsamında, Arkeolog Serap Topaloğlu’nun rehberliğinde, Leleg Kentleri ve Halikarnassos kent kalıntıları hakkında kapsamlı bilgiler edinilecektir.

Uzmanlar eşliğinde derinlemesine tarih anlatımı

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, ilçenin kültürel mirasını tanıtmak amacıyla başlatılan bu etkinliklerin büyük önem taşıdığını belirtti. Başkan Mandalinci, tarihi ve kültürel değerlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması adına farklı konularda uzman kişilerle söyleşilerin de başlatılacağını duyurdu.

Kültür Gezileri ve Kültür Söyleşileri hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne 444 00 48 numaralı telefondan ulaşabilirler.