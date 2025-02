Demokrat Parti'den istifa eden milletvekilleri Cemal Enginyurt ile Salih Uzun, bugünkü grup toplantısında CHP rozeti taktı. “Siz İliç ile Bolu'daki 78 canla helalleştiniz mi?” diye iktidar eleştiren Enginyurt, Biz CHP'ye benzemeye gelmedik. Biz sarı saçlı mavi gözlü Mustafa Kemal Atatürk'e geldik” dedi. İzmir Milletvekili Salih Uzun ise “Müslümanım diye Müslümana eziyet çektirenlerden hesap sormaya geldim. Emin olun bu devran dönecek” ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti'den istifa eden bağımsız milletvekilleri Cemal Enginyurt ile Salih Uzun, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından TBMM'de gerçekleştirilen olan grup toplantısında CHP’ye katıldı.

Kürsüde konuşma yapan Enginyurt, “Bazı jelibonca deliler 'helalleştiniz mi' diyor. Ben helalleşemeyenlere soruyorum. Siz İliç ile Bolu'daki 78 canla helalleştiniz mi mi? Geçen günlerde intihar eden Mert'in ailesiyle helalleştiniz mi. Biz CHP'ye benzemeye gelmedik. Biz sarı saçlı mavi gözlü Mustafa Kemal Atatürk'e geldik” dedi.

“Suçsuz yattığımız zindanda sizi yatırmazsak bize yazıklar olsun”

Enginyurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “Bizi öyle bir hâle getirmeye çalışıyor ki. Erdoğan biz ne senin gibi olacağız ne de kara toprağın olacağız. Biz Atatürk'ün askeri olacağız. Biz korkuyu Kerbela'da bıraktık. Tek adam diye tutturana sesleniyorum. Suçsuz yattığımız zindanda sizi yatırmazsak bize yazıklar olsun” diye eleştirdi.

Salih Uzun: CHP bugün tarihi bir sorumluluk üstlendi

İzmir Milletvekili Salih Uzun ise sözlerine “Bugün yapılacak tek şey dayanışma, tek yapılacak şey birlikte mücadele, birlikte direnme” diye başladı. “Müslümanım diye Müslümana eziyet çektirenlerden hesap sormaya geldim” diyen Uzun, şu ifadeleri kullandı.

“Şimdi Cumhuriyet çınarının gövdesine gövdesine vuruyorlar, intikam hırsıyla. Demokrat zorunluluğu burada. CHP bugün tarihi bir sorumluluk üstlendi. Ben de buraya Cumhuriyet sorumluluğu yerine getirmek isteyen bir demokrat olarak geldim. Müslümanım diye Müslümana eziyet çektirenlerden hesap sormaya geldim. Emin olun bu devran dönecek.”

Cemal Enginyurt: Tarım Bakanı'nı eleştirdikten sonra MHP’den ihraç edildi

19 Temmuz 2020'de Cemal Enginyurt, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin fındık fiyatı açıklaması üzerinden AK Parti’yi eleştirmiş, AK Parti tarafının MHP’yi yok saydığını savunmuştu. Enginyurt yaptığı açıklamalarda “Tarım Bakanı ne istiyorsun sen bizden? Niye davet etmiyorsun bizi? AK Partililer niye çağırmıyorsunuz bizi? Ne yaptık size? Muhalefet mi ettik? Her yerde savunuyoruz, her yerde anlatıyoruz. Cumhur İttifakından başka bir şey söylemiyoruz. Biz her söze başladığımızda 'Sayın Cumhurbaşkanı' diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar. Her yerde yok sayıyorlar. Belediyelerde, sokakta, siyasette yok sayıyorlar. En son bugün Tarım Bakanı… Biz anlatamıyor muyuz projeleri? Muhalefet mi ettik size?” dedi.

Cemal Enginyurt'un bu açıklamalarından sonra 21 Temmuz 2020'de MHP üyeliğinden kesin ihraç talebi ile tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi.

30 Temmuz 2020'de Milliyetçi Hareket Partisi’nin Merkez Disiplin Kurulu toplantısında alınan kararla Enginyurt, parti üyeliğinden kesin olarak çıkarıldı ve MHP'den ihraç edildi.

Cemal Enginyurt alınan ihraç kararını Twitter hesabından “MHP'den ihraç ettiniz! Ülkücülüğümü almadınız, alamazsınız. İhraç edenler! Bir gün sıra size de gelir. Konuşmamı kesemezsiniz, kesemeyeceksiniz. Ülkücülerin sesini kimse kesemez. Millet, devlet ve Ordulular için, hep doğruları konuşan olacağım” diye yorumladı.

Enginyurt, 18 Aralık 2020’de ise Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın daveti üzerine Ankara'da düzenlenen törenle Demokrat Parti'ye katıldı.

Aynı partide 6 Mart 2022 tarihinde teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine getirildi. 2023 genel seçimlerinde Demokrat Parti İstanbul milletvekili seçildi.

Enginyurt, 18 Kasım 2024'te yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle Salih Uzun ile beraber, Demokrat Parti'den istifa etti.

Salih Uzun kimdir?

Türk siyaset bilimci, gazeteci ve politikacı Mehmet Salih Uzun 1970, Kocaeli doğumlu. 2009 yılında kapanan Anavatan Partisinin (ANAP) son genel başkanı ve Demokrat Partinin (DP) eski genel başkanvekili Türk Demokrasi Vakfı genel başkanı ve 28. dönem Demokrat Parti İzmir milletvekili.

26 Ekim 2008 tarihinde Anavatan Partisinin Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda yapılan 6. Olağanüstü Büyük Kongresi sonucunda birleşmeden önce partinin son genel başkanı seçilmiştir. Hüsamettin Cindoruk ile birlikte Demokrat Parti ile Anavatan Partisini birleştiren iki isimden biri oldu.