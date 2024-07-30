Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, turistlerin yoğun olduğu bölgelerde denetimlerine devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin rahat ve güvenli bir tatil geçirmesi amacıyla hanutçular, dilenciler, seyyar satıcılar ve şüpheli kişilere yönelik sıkı kontroller yapıldı.

Turizm sezonu boyunca sürecek

Ekipler, ilk olarak Çarşı Mahallesi'nde denetim yaptı ve uygulamayı ilçenin diğer mahallelerine de yayacaklarını belirtti. Bu denetimlerin, turizm sezonu boyunca devam edeceği bildirildi.