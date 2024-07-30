Dünyanın yapay zeka tarafından oluşturulan ilk güzellik yarışması "Miss AI"da kazananlar belli oldu. Yapay zeka ile yaratılan modeller, Dünya Yapay Zeka Yaratıcıları Ödülleri'nde (WAICA) yarıştı ve kazanan isim Faslı influencer Kenza Layli oldu. Layli, 20 bin dolarlık ödülün de sahibi oldu.

Yarışmada finale kalan modeller arasında iki Türk isim de vardı: Türkiye'nin ilk yapay zeka marka elçisi Seren Ay ve model Asena İlik. Seren Ay, Türkiye'nin tarihini ve ulusal bayramlarını dijital dünyada tanıtarak büyük ilgi toplarken, Asena İlik ise hayal gücü ve çarpıcı görsellerle kendine has bir tarz sergiledi.

Yarışma, yapay zeka ile oluşturulan 1500 modelin gerçekçilikleri ve teknik özellikleri açısından değerlendirildiği benzersiz bir platform sundu. Katılımcılar, güzellik, teknoloji ve sosyal medya gibi kategorilerde en yüksek puanları alarak finale yükseldi.

Kazanan Kenza Layli, birinciliğin yanı sıra 20 bin dolarlık ödülle ödüllendirildi. Layli, bu ödülün Fas ve Orta Doğu'daki kadınların güçlenmesine katkıda bulunmayı amaçladığını belirtti. Yarışmada ikincilik Fransız Lalina'ya, üçüncülük ise Portekizli Olivia C.'ye verildi.

WAICA tarafından düzenlenen bu yarışma, yapay zeka içerik oluşturucularının başarılarını kutlamak ve gelecekteki standartları yükseltmek amacıyla düzenlendi. Türkiye'deki ilk yapay zeka marka elçisi olarak nitelendirilen Seren Ay ve kendine has bir tarzı, favori mekanları, favori arabaları ve özenle yaratılmış bir kişiliği bulunan Asena İlik de, yarışmada finale kalarak Türkiye'nin yapay zeka teknolojilerindeki bağlantısını ve vizyonunu geliştirmesine katkıda bulunmuşlardır.