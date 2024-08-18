Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Bodrum Temsilcisi ve Bodrium Hotel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin, Bodrum’un sürdürülebilir bir turizm destinasyonu haline gelebilmesi için önemli açıklamalarda bulundu. Girgin, Bodrum’un sadece yaz sezonunda değil, yılın tamamında turizm faaliyetlerine devam etmesi gerektiğini ve bu yönde stratejik adımlar atılmasının elzem olduğunu dile getirdi.

Bodrum’un yatak kapasitesi ve turist sayısı arasındaki uçurum

Girgin, Bodrum’da mevcut yatak kapasitesi ile gelen turist sayısı arasındaki dengesizliğe dikkat çekerek, bölgenin turizm potansiyelinin tam anlamıyla kullanılmadığını belirtti. Bodrum'da yaklaşık 100 bin yatak kapasitesinin bulunduğunu ancak sezon boyunca sadece bir milyon turisti ağırlayabildiklerini ifade eden Girgin, bu durumun Bodrum’un hedeflenen kapasiteyle hizmet vermediğinin bir göstergesi olduğunu söyledi. Ayrıca, havalimanına inen yolcuların büyük bir kısmının Didim gibi diğer destinasyonları tercih etmesi nedeniyle Bodrum’un daha da verim kaybettiğini ekledi.

Medyada yaratılan pahalı tatil algısı

Bodrum’un marka değerinin yüksek olmasına rağmen, medyada yaratılan “pahalı tatil” algısının kente ve ülke ekonomisine zarar verdiğini söyleyen Girgin, bu algının binlerce ailenin turizmden geçimini sağladığı bir bölgede ekonomik dengesizlikler yarattığını belirtti. Girgin, Bodrum’un gerçek bir turizm destinasyonu olarak kabul edilmesi için Antalya ve İstanbul gibi yıl boyu hizmet sunması gerektiğini, böylece sürdürülebilir bir turizm hareketliliği sağlanabileceğini ifade etti.

İnşaat faaliyetlerinin turizm üzerindeki etkisi

Girgin, Bodrum’un yıllar içinde yeni yatırımlar ve altyapı çalışmalarıyla büyüdüğünü, ancak bu büyümenin turizm için bir handikap oluşturduğunu vurguladı. Kentin hızlı gelişimi ve artan inşaat faaliyetlerinin turizm kentini bir inşaat kenti haline getirme riski taşıdığını belirten Girgin, bu durumun Bodrum’un doğal yapısını tehdit ettiğini ifade etti. Bodrum’un bir balıkçı kasabasından turizm kenti haline geldiğini, ancak mevcut inşaat faaliyetlerinin sürdürülebilir bir turizm için ciddi bir engel oluşturabileceğini söyledi.

Yiğit Girgin, Bodrum’da turizmin sürdürülebilir hale gelmesi için bütüncül bir kalite yönetimi sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğini savundu. Girgin, misafir karşılama hizmetlerinden güvenlik ve resepsiyon hizmetlerine kadar her alanda standartların yükseltilmesi gerektiğini belirtti. Bodrum’un niş bir yapıya sahip olduğunu ve bölgedeki büyük oyuncuların uluslararası ataklar yaparak bölgeye büyük katkılar sağladığını ifade eden Girgin, küçük işletmelerin de bu değişimden olumlu etkilenebilmesi için doğru fiyatlandırma yapmaları gerektiğini söyledi.