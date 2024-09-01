Boeing’in ilk mürettebatlı Starliner uzay aracı, beklenmedik bir şekilde astronotsuz olarak Dünya'ya dönmeye hazırlanıyor. Starliner kapsülü, 5 Haziran’da NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore’u Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıdıktan sonra çeşitli teknik sorunlarla karşılaştı. NASA, Starliner’ın ISS’ten ayrılmasını 7 Eylül olarak planladı, ancak kapsülün teknik aksaklıklar nedeniyle astronotsuz dönüşü onaylandı.

Dönüş tarihi ve planlar

Starliner kapsülü, hava koşulları ve teknik durum uygun olursa, 7 Eylül’de TSİ 01:04 itibarıyla ISS’ten ayrılacak. Altı saat sürecek yolculuğun ardından, New Mexico’daki White Sands Space Harbor’a iniş yapacak.

Teknik sorunlar ve karar

Starliner, yörüngeye ulaşırken helyum sızıntıları ve itici arızaları yaşadı. NASA, kapsülün ISS’te kalış süresini birkaç kez uzattı ve astronotların Starliner ile Dünya'ya dönmesini riskli buldu. Williams ve Wilmore’un, Şubat 2024’te SpaceX’in Dragon kapsülü ile geri dönmesi kararlaştırıldı.

SpaceX Dragon Crew-9 misyonu ise, en erken 24 Eylül’de fırlatılacak ve planlandığı gibi dört yerine sadece iki astronotla uzaya gidecek.