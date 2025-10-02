ABD’li yatırım bankası Bank of America (BofA), 1 Ekim 2025 tarihinde Borsa İstanbul’da hacim bazlı alım ve satım işlemleri gerçekleştirdi. Bankanın net alımı toplam 4,4 milyar lira olarak kaydedildi. Gün sonunda BIST100 endeksi yüzde 1,89 yükselişle 11.220,22 puandan kapandı ve toplam işlem hacmi 162,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

BofA’nın alım yaptığı hisseler

Bank of America bugün en çok alım gerçekleştirdiği hisseler şunlar oldu:

EKGYO

GARAN

ISCTR

MGROS

BofA’nın satış yaptığı hisseler

Bankanın en çok satış yaptığı hisseler ise şu şekilde sıralandı:

THYAO

ARCLK

SASA

DOFRB

TATEN

BIST100 performansı

BIST100 endeksi günü 11.220,22 puan ile kapatırken, günlük artış oranı %1,89 oldu. İşlem hacmi ise 162,6 milyar TL seviyesinde kaydedildi.