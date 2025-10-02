ABD’li yatırım bankası Bank of America (BofA), 1 Ekim 2025 tarihinde Borsa İstanbul’da hacim bazlı alım ve satım işlemleri gerçekleştirdi. Bankanın net alımı toplam 4,4 milyar lira olarak kaydedildi. Gün sonunda BIST100 endeksi yüzde 1,89 yükselişle 11.220,22 puandan kapandı ve toplam işlem hacmi 162,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.
BofA’nın alım yaptığı hisseler
Bank of America bugün en çok alım gerçekleştirdiği hisseler şunlar oldu:
-
EKGYO
-
GARAN
-
ISCTR
-
MGROS
-
PGSUS
BofA’nın satış yaptığı hisseler
Bankanın en çok satış yaptığı hisseler ise şu şekilde sıralandı:
-
THYAO
-
ARCLK
-
SASA
-
DOFRB
-
TATEN
BIST100 performansı
BIST100 endeksi günü 11.220,22 puan ile kapatırken, günlük artış oranı %1,89 oldu. İşlem hacmi ise 162,6 milyar TL seviyesinde kaydedildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ