Borsa İstanbul (BİST), 1 Ekim 2025 tarihli KAP bildirimiyle Metro Yatırım Ortaklığı, Polisan Holding, Gimat Mağazacılık ve Kron Telekom hisseleri için Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında tedbir kararı aldı. Metro hisselerinde emir paketi tedbiri uygulanacak, diğer üç hisse ise açığa satış ve kredili işlemlere kapatıldı.

Metro Yatırım Ortaklığı (MTRYO)

BİST açıklamasına göre, MTRYO payları 2 Ekim–31 Ekim 2025 tarihleri arasında emir paketi tedbiri ile işlem görecek.

Piyasa emri ve piyasadan limite emir girişine kısıtlama

Emir iptali, miktar azaltımı ve fiyat kötüleştirme yasağı

Emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması

Önceden uygulanmakta olan açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri de devam edecek.

Gimat, Polisan ve Kron

GMTAS, POLHO ve KRONT hisseleri, aynı dönem boyunca açığa satış ve kredili işlemlere kapatıldı.

GMTAS: Alış 37,04 / Satış 37,08 / Değişim +1,96%

KRONT: Alış 17,04 / Satış 17,19 / Değişim -0,36%

MTRYO: Alış 0 / Satış 9,95 / Değişim -1,10%

POLHO: Alış 22,52 / Satış 22,54 / Değişim -0,62%

Tedbirlerin amacı

BİST, VBTS tedbirleriyle hisse senetlerinde ani fiyat dalgalanmalarını sınırlayarak yatırımcıları korumayı hedefliyor. Emir paketi ve açığa satış kısıtlamaları, piyasada aşırı volatilitenin önüne geçmek için uygulanıyor.