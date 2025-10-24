YouTube’da yayımlanan Soğuk Savaş programında hadislere yönelik tartışmalı ifadeler nedeniyle tutuklanan sunucu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz, 32 gün süren tutukluluklarının ardından ikinci duruşmada hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, sanıkların mütalaaya karşı savunmalarını aldıktan sonra tahliye edilmesine karar verdi. Tutukluluk süresince iki isim cezaevinde bulunuyordu.

Soruşturma ve dava süreci

Programda yapılan şakalar ve tartışmalı ifadeler nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında, Soydemir ve Akgündüz hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. Sanıklar, SEGBİS sistemi aracılığıyla mahkemeye bağlanarak savunmalarını yaptı.

Mahkemenin tahliye kararıyla birlikte, Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz serbest bırakıldı.