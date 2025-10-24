Çiğli Belediyesi, Cumhuriyet’in 102. yılı dolayısıyla 27–31 Ekim tarihleri arasında bir dizi etkinlik düzenliyor. Bando, tiyatro, spor ve doğa yürüyüşü gibi farklı aktivitelerle Cumhuriyet coşkusu bir hafta boyunca ilçede yaşatılacak.

Program, 27 Ekim Pazartesi günü saat 14.00’te Fakir Baykurt Konferans Salonu’nda düzenlenecek Roman Yarışması Ödül Töreni ile başlayacak. Aynı akşam saat 19.00’da Gençlik Tiyatrosu öğrencileri “O’nun Sayesinde” adlı oratoryo gösterisiyle izleyicilere duygusal anlar yaşatacak.

28 Ekim Salı günü, saat 18.30’da Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı’ndan başlayacak yürüyüşte bando, meşaleler ve Türk Bayrakları eşliğinde kortej, Çiğli Belediyesi eski hizmet binası önündeki Atatürk Büstü’nde son bulacak.

Cumhuriyet Kupası Futsal Turnuvası, 30 Ekim Perşembe günü saat 16.00’da Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Etkinlikler, 31 Ekim Cuma günü saat 10.00’da düzenlenecek Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü ile tamamlanacak.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Cumhuriyet, bu toprakların en büyük eseri ve en güçlü umududur. 102 yıldır olduğu gibi bugün de ışığıyla yolumuzu buluyoruz. Tüm hemşehrilerimizi ellerinde Türk bayrakları, kalplerinde Cumhuriyet sevdasıyla etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum” dedi.