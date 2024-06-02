Bunlar da ilginizi çekebilir

İhbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan çocuk, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılmış, durumu ağırlaşan çocuk, Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Törene, Avanos Belediye Başkanı Mustafa Kenan Sarıtaş, Kalkan'ın ailesi ve ile vatandaşlar katıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi'nde dün yaşamını yitiren, Düzce'deki Konuralp İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Hiranur Kalkan için Avanos Taziye Evi önünde tören düzenlendi.

NEVŞEHİR (AA) - Düzce'de 21 gün önce okulda boğazına erik kaçan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 7 yaşındaki çocuk, memleketi Nevşehir'in Avanos ilçesinde toprağa verildi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.