59 yaşındaki Mike Tyson ve 49 yaşındaki Floyd Mayweather Jr., 2026 yılının ilkbaharında yapılması planlanan tarihi bir boks maçında karşı karşıya gelecek. Her iki tarafın da sözleşmeye imza atmasıyla birlikte organizasyon resmiyet kazandı.

Ringe dönüş

Son olarak 2024 yılında sosyal medya fenomeni Jake Paul’a karşı sekiz rauntluk bir müsabakaya çıkan ve bu karşılaşmada yenilgi yaşayan Mike Tyson, gelecek yıl 60 yaşına basmadan önce bir kez daha ringe çıkacak. Dünyanın en ünlü ağır sıklet şampiyonlarından biri olan Tyson, 20 yaşında unvan kazanarak boks tarihine geçmişti.

Maçın yeri henüz belirsiz

Karşılaşmanın tam olarak nerede yapılacağı henüz açıklanmadı. Organizasyonu üstlenen CSI Sports, görüşmelerin devam ettiğini ve maçın dünya çapında ses getirecek prestijli bir arenada yapılmasının planlandığını duyurdu. ABD’nin önde gelen salonlarının bu organizasyon için değerlendirildiği belirtildi.

Müsabakanın, ABD prime time saatlerine göre planlanması bekleniyor. Bu da Türkiye saatiyle sabaha karşı gerçekleşeceği anlamına geliyor.

50 maçta 50 galibiyetle yenilgisiz bir kariyere sahip olan Floyd Mayweather Jr., tarihin en büyük boksörlerinden biri olarak kabul ediliyor. Manny Pacquiao ve Conor McGregor ile yaptığı dev karşılaşmalar, hem izlenme rekorları kırmış hem de boks tarihinin en çok kazandıran maçları arasına girmişti.

Mike Tyson ve Floyd Mayweather’ın yıllar sonra aynı ringe çıkacak olması, boksseverler arasında büyük heyecan yarattı. Henüz maçın yeri ve detayları netleşmemiş olsa da organizasyonun 2026 yılının en çok konuşulan spor etkinliklerinden biri olması bekleniyor.

Tyson, bu maçla birlikte kariyerine bir kez daha damga vurmak isterken, Mayweather ise yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Boks tutkunları, efsanelerin karşı karşıya geleceği bu dev mücadeleyi şimdiden merakla bekliyor.