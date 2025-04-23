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Olympiakos-Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Olympiakos-Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bologna ile Empoli, İtalya Kupası Yarı Final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, 24 Nisan 2025 Perşembe günü oynanacak. Maç, TRT Spor kanalından şifresiz olarak yayınlanacak. Başlama saati ise 22:00 olarak duyuruldu.

Bologna ile Empoli, İtalya Kupası Yarı Final'inde karşılaşıyor. Maçın yayın saati ve kanal bilgileri açıklandı.

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