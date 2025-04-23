Bologna ile Empoli, İtalya Kupası Yarı Final'inde karşılaşıyor. Maçın yayın saati ve kanal bilgileri açıklandı.
Bologna-Empoli maçı hangi kanalda ve saat kaçta?
Bologna ile Empoli, İtalya Kupası Yarı Final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, 24 Nisan 2025 Perşembe günü oynanacak. Maç, TRT Spor kanalından şifresiz olarak yayınlanacak. Başlama saati ise 22:00 olarak duyuruldu.
Bologna-Empoli Maçı yayın bilgileri
Sporseverler, Bologna-Empoli maçını aşağıdaki platformlar üzerinden canlı takip edebilecek:
|Yayıncı Kanal
|Platform/Frekans Bilgisi
|TRT Spor
|Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70, Türksat uydusu, internet üzerinden şifresiz yayın
Bologna-Empoli maç günü ve saati
Maç Günü: 24 Nisan 2025 Perşembe
Maç Saati: 22:00
Bologna-Empoli maçı nerede oynanacak?
İtalya Kupası Yarı Final mücadelesi, Bologna şehrinde yer alan Stadio Renato Dall'Ara Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ