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Club Brugge ile St.Gilloise, Belçika Pro League karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Müsabaka, 24 Nisan 2025 Perşembe günü oynanacak. Maç, Tuttur TV kanalından şifreli olarak yayınlanacak. Başlama saati ise 21:30 olarak açıklandı.

PAOK-Bilbao Basket maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

PAOK-Bilbao Basket maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Club Brugge ile St.Gilloise, Belçika Pro League'de karşılaşıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve izleme bilgileri açıklandı.

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