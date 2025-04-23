Club Brugge ile St.Gilloise, Belçika Pro League'de karşılaşıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve izleme bilgileri açıklandı.
Club Brugge-St.Gilloise maçı hangi kanalda ve saat kaçta?
Club Brugge ile St.Gilloise, Belçika Pro League karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Müsabaka, 24 Nisan 2025 Perşembe günü oynanacak. Maç, Tuttur TV kanalından şifreli olarak yayınlanacak. Başlama saati ise 21:30 olarak açıklandı.
Club Brugge-St.Gilloise maçı yayın bilgileri
Sporseverler, Club Brugge-St.Gilloise maçını aşağıdaki platformlardan takip edebilecek:
|Yayıncı Kanal
|Platform/Frekans Bilgisi
|Tuttur TV
|İddaa numaralı kanallar, Türksat uydusu, internet üzerinden (şifreli yayın)
Club Brugge-St.Gilloise maç günü ve saati
Maç Günü: 24 Nisan 2025 Perşembe
Maç Saati: 21:30
Club Brugge-St.Gilloise maçı nerede oynanacak?
Belçika Pro League karşılaşması, Brugge şehrinde bulunan Jan Breydel Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ