Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve 78 kişinin ölümüne yol açan Grand Kartal Otel yangınına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve imza yetkisine sahip olan itfaiye personeli İrfan Acar, ifadeleri tamamlandıktan sonra tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Soruşturma devam ediyor

Olayla ilgili gözaltına alınan emekli mimar Ali B. ise adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı. Yangında sorumlu tutulan kişilerin ifadeleri dikkatle inceleniyor. Yanan otelin sahibi Halit Ergül’ün diğer oteli olan Gazelle Otel’in Genel Müdürü A.D’nin ise savcılık işlemleri devam ediyor.