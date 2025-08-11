Türkiye’nin farklı bölgelerinde aynı gün içinde birden fazla orman yangını çıktı. Bolu, Çanakkale, Manisa, Mersin ve Aydın’da başlayan yangınlara ekipler havadan ve karadan yoğun müdahale gerçekleştiriyor.

Çanakkale’de Köy Boşaltıldı

Çanakkale’nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesi Dardanos mevkisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Alevlere çok sayıda itfaiye aracı, arazöz ve hava aracı ile müdahale edilirken, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, tedbir amaçlı olarak Güzelyalı köyünün boşaltıldığını duyurdu. Vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları istendi.

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Göncek köyü yakınlarında çıkan orman yangınına üç helikopter, arazözler ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Manisa ve Mersin’de Müdahale Sürüyor

Manisa’nın Soma ilçesindeki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılırken, Mersin Bozyazı’da Kozaağacı Yaylası Kabaağaç mevkisinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Aydın Germencik’te Alevler Durduruldu

Aydın’ın Germencik ilçesi Dağyeniköy Mahallesi yakınlarında çıkan yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

Orman Genel Müdürlüğü’nden Açıklama

Orman Genel Müdürlüğü, Manisa, Bolu, Çanakkale ve Ayvacık’taki yangınlara toplamda 11 uçak, 27 helikopter, 128 arazöz, 5 iş makinesi ve 796 personel ile müdahale edildiğini bildirdi. Yetkililer, yangınların tamamen söndürülmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.