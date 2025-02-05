Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde, kar yağışının etkisiyle zincirleme kaza meydana geldi. 10 aracın karıştığı kaza sonucu İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Kaza, tır, hafif ticari araç ve otomobillerin bulunduğu bir zincirleme çarpışma ile gerçekleşti. Kazada 1 kişi yaralanırken, sağlık ekipleri olay yerine hızla müdahale etti.

Bolu Dağı’nda kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi

Bolu Dağı Tüneli viyadükler mevkiinde yaşanan zincirleme kazanın ardından, kar yağışının etkisiyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma tamamen kapandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasına yönelik çalışmalar başlatılırken, bölgedeki trafik yoğunluğu arttı.

Ulaşım Abant Kavşağı'na yönlendirildi

Kazanın ardından, İstanbul yönüne alternatif olarak Abant Kavşağı’ndan D-100 kara yoluna yönlendirme yapıldı. Ulaşım sağlanmaya çalışılırken, ekiplerin hızla olay yerinde çalışmaları sürüyor.