Çeşme Otoyolu üzerindeki Güzelbahçe Gişeler bölgesinde, Narlıdere istikametinde kapsamlı bir altyapı ve zemin beton yenileme çalışması yapılacağı duyuruldu. 17 Eylül 2024 itibarıyla başlayacak olan bu çalışmalar, trafik akışında önemli değişikliklere yol açacak.

Çalışmaların kapsamı ve trafik düzenlemeleri

17 Eylül 2024 tarihinde başlayacak olan yol çalışmaları, Güzelbahçe Gişelerden Narlıdere yönüne giden trafiği kapatacak. Bu nedenle, bölgede 250 metrelik bir bant aktarımı gerçekleştirilecektir. Trafik akışı, Güzelbahçe’den Urla yönüne çift yönlü olarak yönlendirilecektir. Karayolları ekipleri, trafik güvenliği için dubalama ve delinatör yerleştirme çalışmalarına başlamıştır.

Çalışmanın süresi ve alternatif rotalar

Yol çalışması, yaklaşık bir ay sürecek olup, 18 Eylül 2024 tarihinde bant aktarımı yapılması planlanmaktadır. Çalışmalar süresince, Güzelbahçe Gişeler’den Narlıdere istikametine gidecek olan araçların, alternatif güzergahları kullanmaları tavsiye edilmektedir. Yol kullanıcılarının trafiği rahatlatacak ve güvenli bir seyahat yapabilmeleri için dikkatli olmaları önem arz etmektedir.