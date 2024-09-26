Bolu’nun Paşaköy Mahallesinde bir inşaatta çalışan işçiler arasında malzeme taşıma konusunda anlaşmazlık yaşanması üzerine çıkan kavga, 2 işçinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Olay, öğle saatlerinde işçilerin kullandığı el arabası nedeniyle çıkan tartışmanın büyümesiyle meydana geldi. Diğer işçilerin de katılmasıyla iki grup arasında tahta ve küreklerin kullanıldığı şiddetli bir kavga başladı.

Kavga anı, yapımı süren inşaatın önünde kameralara yansıdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı sonlandırırken, hafif yaralanan 2 işçi sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.