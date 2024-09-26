İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği New York'ta, İsrail basınına yaptığı açıklamalarda Hizbullah’a yönelik saldırılara değindi. Netanyahu, "Tüm hedeflerimize ulaşıncaya kadar Hizbullah'ı hedef almaya devam edeceğiz" dedi.

Netanyahu, İsrail’in kuzeyinde Hizbullah ile yaşanan gerilim nedeniyle yerinden edilen İsraillilerin evlerine dönmesinin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu belirtti. İsrail basınında, Netanyahu’nun ABD ve Fransa'nın girişimiyle Lübnan'da geçici bir ateşkesi görüşmeye izin verdiği iddiaları yer alsa da, bu iddialar koalisyon ortaklarının tepkisine neden olmuştu.

Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu’nun Lübnan’da geçici bir ateşkesi görüşmeye razı olduğuna ilişkin haberler yalanlandı.