Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Demirler köyü yakınlarında başlayan ot yangını, kısa süre içinde ormanlık alana sıçrayarak büyük bir tehlike oluşturdu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yangının söndürülmesi için helikopter talep edildi.

Yangının yayılma hızı ekipleri harekete geçirdi

Yangın, henüz belirlenemeyen bir sebeple Demirler köyü mevkiinde başladı ve hızla ormanlık alana yayıldı. Yangının büyümesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar doğrultusunda, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi.

Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Yangın söndürme çalışmaları, orman ve itfaiye ekipleri tarafından karadan yürütülürken, yangının söndürülmesine destek olması için bir yangın söndürme helikopteri talep edildi. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınabilmesi için yoğun çaba sarf ediyor.