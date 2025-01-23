79 vatandaşımızı kaybettiğimiz Bolu Kartalkaya'da yaşanan otel yangının ardından soruşturma başlatıldı. Soruşturma genişletilmesiyle beraber gözaltı sayısı 11'e yükseldi. Bakan Tunç yüreklere su serpmek adına, soruşturmanın büyük bir titizlilikle yürütüleceğini açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “İhmali ve kusuru bulunanların hesap vereceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın.” dedi.

Soruşturma kapsamında son olarak Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı. Gözaltındaki isimler arasında yangının gerçekleştiği otelin sahibi de bulunuyor.