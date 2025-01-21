Bolu Kartalkaya Kayak Merkezindeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında çıkan yangına ilişkin yayın yasağı getirildi.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezinde bulunan, Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 10 kişi öldü, ikisi ağır olmak üzere 32 kişi yaralandı.

Sabaha karşı 03.00 sıralarından başlayan ve saatler sonra kontrol altına alınabilen yangından sonra Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği yayın yasağı kararı aldı. Karara göre "medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılması" yasaklandı.

Yayın yasağına dair yapılan açıklama şöyle:

"Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kartalkaya kayak merkezinde bulunan Grand Kartal Otel isimli işletmede çıkan yangın olayı ile ilgili olarak olayın vehameti göz önüne alınarak kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamında yerli, görsel, sosyal ve diğer diğer internet medyasında her türlü haber, röportaj ve bu içerikte yayınların 5187 sayılı yasanın 3. maddesi uyarınca yayın yasağı konulması hususunda karar verilmesi kamu adına talep edilmiş olmakla; (...) Dosya kapsamı hakkında yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılmasının yasaklanmasına karar verildi."