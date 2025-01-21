Bunlar da ilginizi çekebilir

Ateşkesin ilk günü Hamas üç İsrailli rehineyi, İsrail ise 90 Filistinliyi serbest bırakmıştı.

Pazar günü başlayan ateşkesin 42 günlük ilk aşamasında, İsrail hapishanelerindeki bin 900 Filistinli karşılığında Gazze'den toplam 33 rehinenin iade edilmesi planlanıyor.

İsrail ile Hamas arasında geçtiğimiz pazar günü yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşaması sürüyor. Hamas yetkilisi Tahir el-Nunu, Fransız medyasına yaptığı açıklamada, cumartesi günü ikinci grup Filistinli tutukluya karşılık dört İsrailli kadının serbest bırakılacağını ifade etti.

Hamas yetkilisi Tahir el-Nunu, ateşkes anlaşması kapsamında cumartesi günü dört İsrailli kadın rehinenin serbest bırakılacağını söyledi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.