Denizli yeni haftaya girilmesiyle birlikte en çok merak edilenlerin başında haftanın hava durumu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 5 günlük hava tahmin raporuna göre Denizli hava sıcaklıkları bu hafta da mevsim normalleri üzerinde olacak.

Denizli 5 günlük tahmini hava durumu

2 Eylül 2024 Pazartesi günü Denizli sıcak olacak. Sıcaklığın 19 derece ile 33 derece arası olması beklenirken nem oranının yüzde 39 ile yüzde 83 arasında olması öngörülüyor.

3 Eylül 2024 Salı günü Denizli hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklığın 20 derece ile 33 derece arası olması beklenirken nem oranının yüzde 36 ile yüzde 77 arasında olması öngörülüyor.

4 Eylül Çarşamba günü Denizli hava gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Sıcaklığın 21 derece ile 34 derece arası olması beklenirken nem oranının yüzde 31 ile yüzde 68 arasında olması öngörülüyor.

5 Eylül 2024 Perşembe günü Denizli hava gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Sıcaklığın 21 derece ile 33 derece arası olması beklenirken nem oranının yüzde 28 ile yüzde 61 arasında olması öngörülüyor.

6 Eylül 2024 Cuma günü Denizli hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklığın 21 derece ile 34 derece arası olması beklenirken nem oranının yüzde 20 ile yüzde 54 arasında olması öngörülüyor.

Aşırı sıcaklardan korunma yöntemleri

Aşırı sıcaklar çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getirmektedir. Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı artmakta ve metabolizma bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır. Normalde terleme ile vücut ısısı dengede tutulmaya çalışılır. Ancak aşırı sıcaklarda sadece terleyerek vücut ısısı dengede tutulamaz. Yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olanlarda terleme mekanizması ile vücut ısısının dengede tutulması her zaman mümkün olmayabilir. Yine ortamdaki nem oranı yüksekse terleme suretiyle vücut ısısı yeterli düzeyde düşmeyebilir. Ayrıca şişmanlık, herhangi bir hastalığa bağlı yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı (dehidratasyon), kalp hastalığı, ruh ve sinir hastalığı, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı ile tedavi amaçlı bazı ilaçların (tansiyon düşürücüler, idrar söktürücüler vb.) kullanımı da sıcak havalarda terlemeyi etkileyen diğer faktörlerdendir. Bu gibi durumlarda yükselen vücut ısısı beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabilir.

2 Eylül 2024 Denizli ili hava durumunu görmek için tıklayın.