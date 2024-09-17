Bolu'nun Aşağısoku Mahallesi'nde, Yayla Yolu Sokak üzerinde korkunç bir trafik kazası yaşandı. Fiat Tofaş marka otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobil ciddi şekilde hasar gördü ve 3 kişi yaralandı.

Kaza yeri ve zamanı

Kaza, Bolu'nun Aşağısoku Mahallesi, Yayla Yolu Sokak üzerinde gerçekleşti. Olayın meydana geldiği yer, özellikle dar ve yoğun trafik akışının olduğu bir bölge olarak biliniyor.

Çarpışmanın şiddeti

Kaza, saat 15:30 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Şair Dertli Sokak üzerinde seyreden 17 yaşındaki M.C.Ü. yönetimindeki 14 ES 888 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, Yayla Yolu Sokak üzerinde ilerleyen M.B. (34) idaresindeki kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Fiat Tofaş marka otomobil büyük bir hasar gördü ve adeta kağıt gibi ezildi.

Yaralılar ve müdahale

Kazada otomobilin sürücüsü M.C.Ü., kamyonet sürücüsü M.B. ve otomobildeki yolcu R.M.Ü. (16) yaralandı. Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddi olduğu bildirildi.

Kazanın nedeni ve inceleme

Kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı. Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek üzere olay yerinde ve çevresinde kapsamlı bir araştırma yürütüyor. Trafik akışının durduğu bölgede, kazanın neden olduğu hasar ve olası trafik kurallarının ihlali üzerinde duruluyor.