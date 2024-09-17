Fenerbahçe Spor Kulübü, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla büyük tartışma yaratan Enes Kanter hakkında sert bir açıklama yaptı. Kanter'in, kulübün adını anarak yalan içerikli bir video paylaşmasının ardından, Fenerbahçe’den net bir yanıt geldi.

Fenerbahçe’nin tepkisi

Fenerbahçe Kulübü, Enes Kanter’in sosyal medya üzerinden Başkan Ali Koç ve kulübü hedef alarak yaptığı paylaşımın ardından resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Kanter’in "forma gönderildi" gibi yanlış bilgilerle kulübü hedef aldığı ve bu davranışın daha önce de sergilendiği belirtildi.

Geçmişteki benzer davranışlar

Fenerbahçe, Kanter’in daha önce de benzer yöntemlerle kulübü hedef aldığını hatırlatarak, bu tür davranışların arka planında terör örgütleri ve vatan hainlerinin bulunduğunu ifade etti. Kulüp, bu kişilerin Fenerbahçe’ye yönelik hedeflerini sürdürdüğünü ve bu durumun kendilerini şaşırtmadığını belirtti.

Hukuki süreç başlatıldı

Fenerbahçe, Kanter’in paylaşımının maksatlı olduğunu ve kulübün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettiği gün servis edildiğini vurguladı. Ayrıca, paylaşımı yapan şahısların ve hesapların tespit edilerek hukuki işlemlerin başlatıldığı duyuruldu.