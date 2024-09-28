Bolu’nun Sağlık Mahallesi Asalet Sokak'ta bulunan Kayapark Evleri Sitesi’nde, 26 yaşındaki Samet P., banyoda göğsünden bıçaklanmış halde bulundu. İddiaya göre, işten çıkarılmasının ardından bunalımda olan Samet P., yaklaşık yedi ay önce evlendiği eşi evdeyken kendisini banyoya kilitleyerek bıçakladı.

Olayın ardından, genç adam banyoda yaralı halde bulundu. Hızla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, ağır yaralı Samet P.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne sevk etti. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Samet P., kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Samet P.'nin eşi, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili olarak polis ekipleri, detaylı bir inceleme başlattı.