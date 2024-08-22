Bolu’nun Gerede ilçesine bağlı Demirler Köyü’nde kontrol altına alınan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler yeniden yükseldi. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapılan açıklamanın ardından, Demirler Köyü’nde iki farklı noktada yeniden yangın çıktı.

Son 24 saattir süren yangına itfaiye ve OGM ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyordu. OGM'nin sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, “Bolu Gerede’de meydana gelen yangın gece gündüz demeden yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı” ifadelerine yer verilmişti. Ancak açıklamanın ardından, şiddetli rüzgarın etkisiyle kıvılcımlar ormanlık alana sıçradı.

Havadan ve karadan çalışmalar sürüyor

Yangının yeniden başlaması üzerine ekipler, Demirler Köyü’nün ormanlık bölgelerine hızla yönelerek söndürme çalışmalarına devam ediyor. Hem karadan hem de havadan yürütülen operasyonlarla, yangının yayılmasını önlemek için yoğun bir çaba sarf ediliyor.