Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınında 78 kişi hayatını kaybetmiş, otel müdürü Zeki Yılmaz’ın 14.6 saniyelik telefon görüşmesinde yetkilileri “Bir an önce çıkın” diyerek uyardığı ortaya çıktı.

Bolu’daki otel yangınında otel müdüründen kritik uyarı

Bolu, Kartalkaya — 21 Ocak 2025’te Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi yaralanmıştı. Yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, otel müdürü Zeki Yılmaz’ın yangından önce otel yetkililerini 14.6 saniyelik telefon görüşmesiyle uyardığı tespit edildi.

Dosyaya giren telefon kayıtlarında, Zeki Yılmaz’ın saat 03.30’da yaptığı görüşmede, “Bir an önce çıkın efendim. Bir an önce çıkın, yangın çıktı. Restorandan geliyor. Lütfen lütfen” ifadelerini kullandığı kaydedildi. Bu görüşme, müdürün yangından önce yetkilileri uyardığını ortaya koydu.

Davanın iddianamesinde, otel sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler 78’şer kez ‘Olası kastla öldürme’ ve ‘Olası kastla kasten yaralama’ suçlarından toplam 1998’er yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyor.

Mahkeme sürecinde bazı sanıklar tahliye edilirken, tutukluluk halleri devam edenler ve ev hapsi tedbirleri uygulanmaya devam ediyor. Duruşma 22 Eylül’e ertelendi.

Yangın sonrası iş güvenliği adımları:

Yangından üç gün sonra, tutuklu sanıklardan Gazelle Otel’in genel müdürü Ahmet Demir, “İş güvenlik acil yapılacak durumlar” isimli bir Whatsapp grubu kurdu. Bu grup, yangın sonrası alınacak tedbirleri organize etmek için kullanıldı. Ayrıca otel yönetim kurulu üyesi Ceyda Hacıbekiroğlu’nun da çalışanlara talimat verdiği yazışmalar dosyada yer aldı.