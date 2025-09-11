Muğla Seydikemer açıklarında iki can salındaki 35 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı; göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.
Muğla açıklarında can pazarı: 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
Seydikemer, Muğla — Sahil Güvenlik Komutanlığı, Muğla’nın Seydikemer ilçesi açıklarında iki can salındaki 35 düzensiz göçmeni kurtardı. Göçmenlerin arasında 12 çocuk bulunuyordu.
Olay, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen düzensiz göçmenlerin bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botlarının bölgeye sevk edilmesiyle ortaya çıktı. Ekipler, can salındaki göçmenleri güvenli şekilde kurtardı.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı. Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.