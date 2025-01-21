Bolu Kartalkaya Kayak Merkezindeki Grand Kartal Otel'de gece 03.30 saatlerinde başlayan yangında Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın hayatını kaybetti.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezindeki Grand Kartal Otel'de gece 03.30 saatlerinde başlayan yangın, kısa sürede ahşap otel binasını sardı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın son açıklamasına göre 66 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 51 kişi yaralandı.

Yangından hayatını kaybedenler arasında Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın da olduğu öğrenildi.

Yalçın’ın ölüm haberini Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Özgür Demirtaş duyurdu.

Demirtaş X hesabından yaptığı paylaşımda “Benim Canım Arkadaşım Atakan. Ahh Atakan ahh… Seni çok seviyorum canım Atakan. Prof. Dr. Atakan Yalçın’ı çıkan yangında kaybettik. Az önce acı haberi aldım. Dayanılacak gibi değil. Bana doktora yıllarında tane tane anlatışını hiç unutmayacağım” ifadelerini kullandı.

Benim Canım Arkadaşım Atakan.

Ahh Atakan ahh

Seni çok seviyorum canım Atakan.

Prof. Dr. Atakan Yalçın’ı çıkan yangında kaybettik. Az önce acı haberi aldım. Dayanılacak gibi değil.😔😔😔😔

Bana doktora yıllarında tane tane anlatışını hiç unutmayacağım. pic.twitter.com/OIfMG0WA1O — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) January 21, 2025