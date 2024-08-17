Bolu'daki yangında vatandaşlar gece gündüz tetikte

Bolu’nun Göynük ilçesinde 15 Ağustos’ta başlayan ve geniş bir alana yayılan orman yangınının söndürme çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor. Yangın nedeniyle tedbir amacıyla bazı köyler boşaltılmışken, evlerini ve hayvanlarını bırakmak istemeyen vatandaşlar gece gündüz tetikte. Yangınla mücadeleye katılan köylüler, uykusuz ve endişeli bir şekilde ekiplerle birlikte çalışıyor.

Yangının ilk başladığı Bekirfakılar köyünde, vatandaşlar alevlere karşı kararlı bir şekilde mücadele ediyor. Bölgedeki yangın, 15 kilometreye kadar yayıldı ve geniş bir alanda etkili olmaya devam ediyor. Bu zorlu mücadelede vatandaşlar, profesyonel ekiplerle birlikte yangının kontrol altına alınması için çaba gösteriyor.

“Gece boyu tetikteyiz”

Nuri Kocayiğit, gece boyunca tetikte olduklarını belirterek şunları söyledi: “Bolu’da böyle büyük bir yangın hiç görmedik. Çok geniş bir alana yayıldı ve mevki oldukça zor. Birçok yere yol yok, bu yüzden yardım etmekte güçlük çekiyoruz. Gece boyu tetikteyiz ve yan köylere yardım ediyoruz. Ekiplerle birlikte seferber olduk.”

“Ömrümde böyle bir şey görmedim”

Komşusuna yardım eden Emrullah Kapısuz, yangının büyüklüğüne dikkat çekerek şunları ifade etti: “Ömrümde böyle büyük bir yangın görmedim. Yangın 4 saatte 15 kilometreye yayıldı. Komşumun kümesine yangın gelmesin diye yardıma geldim. Gece boyu tetikteyiz, ekipler de seferber oldu.”

“Yangın sakinleşti, ama endişe devam ediyor”

Beyazettin Sağlamöz, yangının biraz sakinleştiğini ancak hala büyük bir endişe taşıdıklarını belirtti: “Yangın şu an biraz sakinleşti, ama daha önce böyle büyük bir yangın yaşamadık. Mücadele devam ediyor ve ekiplerimiz canla başla çalışıyor.”