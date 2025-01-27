Son dakika gelişmesine göre, Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcılarından olduğu iddia edilen Ayşe Barım, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda adliyeye sevk edilen Barım, ifadesinin ardından “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme” suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Soruşturma kapsamında tanık olarak ifade veren oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' suçlamasıyla yeni bir soruşturma açıldığı öğrenildi. Barım’ın menajerliğini yaptığı Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nehir Erdoğan, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci ve Nejat İşler de ‘tanık’ sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı.

Savcılık, Taksim Gezi Parkı olaylarına iştirak edildiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada yer alan iddiaları soruşturma altına alırken, Barım ve tanıklarla ilgili sürecin yakından takip edildiği bildirildi.