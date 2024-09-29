Bolu'nun Mudurnu Ilçesinde 2 Dönüm Orman Zarar Gördü

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Gelinözü Köyü mevkisinde çıkan orman yangını, Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında 2 dönüm orman alanı zarar gördü.

Yangına hızlı müdahale

Yangın, saat 16.00 sıralarında Mudurnu’nun Gelinözü Köyü mevkisinde başladı. Ormandan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler hemen bölgeye sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, ekiplerin 2 saat süren çabasıyla kontrol altına alındı.

Yangın, yaklaşık 2 dönümlük bir orman alanında etkili oldu. Çıkan yangının neden olduğu hasarın boyutu yapılan incelemeler sonucu belirlenirken, ekipler bölgedeki soğutma çalışmalarına devam ediyor. Şans eseri yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.