Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Boluspor, 6 Şubat 2025 Perşembe günü saat 16.00’da Galatasaray'ı Bolu Atatürk Stadyumu’nda konuk edecek. Boluspor, ilk maçında aldığı mağlubiyetin ardından bu karşılaşmada galip gelmeyi hedeflerken, Galatasaray ise ilk maçında yaşadığı beraberliği telafi etmek istiyor.

Boluspor'un hedefi galibiyet

Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki ilk maçında mağlubiyet almıştı ve bu maçta evinde Galatasaray’a karşı kazanarak gruptaki ilk puanlarını almak istiyor.

Galatasaray'ın hedefi galibiyetle dönüş

Galatasaray ise Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk maçında berabere kalmıştı ve bu karşılaşmada galibiyet alarak gruptaki ilk 3 puanını elde etmeyi amaçlıyor.

Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 6 Şubat 2025, Perşembe

Saat: 16.00

Kanal: mackolik, A Spor

Stadyum: Bolu Atatürk Stadyumu

Hakem: Yiğit Arslan

Yan Hakemler: D. Caner Özaral, Egemen Savran