Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Boluspor, Manisa FK ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı kart cezası nedeniyle eksik kadrosuyla sahaya çıkacak olan Manisa FK, zorlu bir mücadeleye çıkıyor.
Maç bilgileri
- Tarih: 28 Eylül 2024, Cumartesi
- Saat: 19.00
- Stadyum: Bolu Atatürk Stadyumu
- Hakem: Davut Çelik
- Yan Hakemler: Mehmet Şengül, H. Kıvanç Durmaz
- Yayın: TRT Spor, beIn SPORTS MAX 2
Manisa FK'nın eksiklikleri
Manisa FK, bu kritik mücadelede Mamadou Cissokho'nun kırmızı kart cezası nedeniyle sahada olamayacak. Takım, Cissokho'nun eksikliğini hissedebilir. Bu durum, teknik direktörün stratejisini nasıl etkileyecek?
Boluspor'un hedefi
Boluspor, ev sahibi avantajıyla sahada galibiyet arayacak. Taraftarlarının desteğiyle birlikte, maçta üç puanı hedefleyen Boluspor, rakibi karşısında avantajlı bir konumda olmak istiyor.
Editör: Aykut Akyürek