Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Boluspor, Manisa FK ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı kart cezası nedeniyle eksik kadrosuyla sahaya çıkacak olan Manisa FK, zorlu bir mücadeleye çıkıyor.

Maç bilgileri

Tarih: 28 Eylül 2024, Cumartesi

Saat: 19.00

Stadyum: Bolu Atatürk Stadyumu

Hakem: Davut Çelik

Yan Hakemler: Mehmet Şengül, H. Kıvanç Durmaz

Yayın: TRT Spor, beIn SPORTS MAX 2

Manisa FK'nın eksiklikleri

Manisa FK, bu kritik mücadelede Mamadou Cissokho'nun kırmızı kart cezası nedeniyle sahada olamayacak. Takım, Cissokho'nun eksikliğini hissedebilir. Bu durum, teknik direktörün stratejisini nasıl etkileyecek?

Boluspor'un hedefi

Boluspor, ev sahibi avantajıyla sahada galibiyet arayacak. Taraftarlarının desteğiyle birlikte, maçta üç puanı hedefleyen Boluspor, rakibi karşısında avantajlı bir konumda olmak istiyor.