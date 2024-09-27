Premier Lig'de son zamanlarda yükselen formuyla dikkat çeken Chelsea sahasında namağlup Brighton'ı konuk ediyor. Yeni teknik direktörü Enzo Maresca ile ilk hafta Manchester City mağlubiyetinden sonra yenilmeyen maviler bu maçta da galip gelerek taraftarını sevindirmek istiyor. Maresca yönetiminde maviler ligde oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet ile 5. sırada bulunuyor. Deplasman ekibi Brighton Fabian Hürzeler ile yoluna namağlup devam ediyor. Brighton çıktığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet 3 beraberlik ile 7. sırada bulunuyor. Chelsea maçı öncesi Brighton'da gözler milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'na çevrildi. Yaz transfer sezonunda Fenerbahçe’den rekor bonservis bedeliyle Brighton’a transfer olan Ferdi Kadıoğlu EFL Cup mücadelesinde Wolverhampton karşısında ilk golünü atmıştı.

Chelsea-Brighton maçı ne zaman?

Premier Lig'de 6. hafta heyecanı başlıyor. Stamford Bridge'de oynanacak maç 28 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'da başlayacak. Mücadele BeIN SPORTS 5'de naklen yayınlanacak.

Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı?

Milli futbolcumuz EFL Cup mücadelesinde 8 dakika sahada kalmış ve gol atmayı başarmıştı. Ancak geçen hafta oynanan Nottingham Forest maçında forma şansı bulamamıştı. Premier Lig'de sadece 22 dakika sahada kalan Ferdi Kadıoğlu'nun bu maça ilk 11 başlaması bekleniyor.